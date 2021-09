Prefeitura do Rio inaugura escola reformada na Cidade de Deus - Foto: Divulgação / Beth Santos

Prefeitura do Rio inaugura escola reformada na Cidade de DeusFoto: Divulgação / Beth Santos

Publicado 15/09/2021 15:35

Rio - A Prefeitura do Rio entregou, nesta quarta-feira, a Escola Municipal Alberto Rangel, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, após reforma de 120 dias. Com o investimento de R$ 1,1 milhão, a unidade recebeu novas instalações de eletricidade, além de melhorias na acessibilidade e cobertura da quadra esportiva.

"A gente tem a melhor rede de ensino do Brasil e o que podemos fazer agora é sonhar mais alto e introduzir novos elementos na educação pública, fazendo com que a estrutura seja melhor, esse vai ser o nosso esforço permanente. Queremos ser ousados para fazer funcionar o que já existe, qualificando e dando melhores condições de trabalho aos nossos profissionais da educação", disse o prefeito Eduardo Paes.

A Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) foi a responsável pela obra da escola, que atende 244 alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental. "Trabalhamos para que as crianças e os jovens alunos daqui tenham a oportunidade de sonhar, esse é o nosso trabalho contínuo de todos os dias. Quero agradecer a todos os profissionais da Alberto Rangel, uma escola que tem um papel importante para a Cidade de Deus, com uma participação especial no ensino do segundo segmento. Essas crianças vão entender que é através da porta da escola que elas poderão ter um futuro melhor", afirmou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.



Em agosto, a prefeitura prometeu investir R$ 83 milhões em escolas da rede municipal de ensino. Este foi o segundo volume de recursos disponibilizado pelo Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP). O primeiro foi repassado em março, quando R$ 16 milhões foram liberados. Agora, 1.574 escolas, creches, Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) e unidades de extensão vão poder receber R$ 52.800 cada, totalizando R$ 83 milhões.