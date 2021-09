Acidente aconteceu na Taquara - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Acidente aconteceu na Taquara

Publicado 15/09/2021 14:38

Rio - Um veículo de passeio colidiu contra um BRT, no corredor Transcarioca, próximo à estação da Taquara, sentido Alvorada, na Zona Oeste do Rio, por volta das 8h desta quarta-feira (15). Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu por conta de uma conversão proibida feita pelo condutor do automóvel. Ninguém ficou ferido. O município alega que só este ano, 116 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas.

As irregularidades mais comuns são avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo do dano causado ao coletivo, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular.



O BRT Rio destacou ainda que realiza campanhas permanentes em suas redes sociais, alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e disse que reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.