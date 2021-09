Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Publicado 15/09/2021 14:06 | Atualizado 15/09/2021 16:05

Rio - Um pescador acionou o Corpo de Bombeiros, por volta das 7h30 desta quarta-feira, após encontrar um corpo preso em uma rede de pesca em alto mar próximo à Praia da Provetá, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio. O cadáver foi resgatado pelas equipes e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade para identificação. Devido à profundidade, os bombeiros não conseguiram chegar no fundo do mar para confirmar se a embarcação também está no local.