Casal morre após cair de prédio na Rua Joaquim Silva, no Centro do RioReprodução / Google Street View

Publicado 15/09/2021 12:06 | Atualizado 15/09/2021 12:29

Rio - A Polícia Civil periciou o apartamento onde um casal morreu após queda da janela do nono andar na madrugada desta quarta-feira, na Rua Joaquim Silva, na Lapa, na região Central do Rio. Nenhuma linha de investigação foi descartada pelos investigadores.

Agentes da 5ª DP (Centro) realizaram diligência na região. Investigadores ouviram os vizinhos para entender a rotina do casal. O rapaz foi identificado Vitor Hugo Braga Ferreira, mas não teve a idade revelada. Já a moça, foi inicialmente identificada como Carolina. Ambos seriam natural de Brasília e estariam em temporada no Rio.

De acordo com o delegado Bruno Gilaberte, imagens do circuito de segurança de prédios próximos serão analisadas.

"A gente ainda não tem dados para afirmar o que aconteceu de fato. Vamos ouvir vizinhos, observar câmeras de prédios próximos que possam ter flagrado algo, mas ainda não é possível apontar uma linha investigativa", explicou o delegado.

Exames realizados no Instituto Médico Legal descartaram emprego de violência antes da queda.

Testemunhas relataram que antes do acidente o casal discutiu em um bar próximo do prédio. Por volta das 2h20, houve o barulho da queda.

"A gente estava ali na esquina e ouviu a gritaria das pessoas dizendo para não pular. Quando ligamos para o Samu, as pessoas perceberam que a mulher apareceu na janela e também pulou", disse um morador. Os corpos estão no IML da Região Central do Rio.

