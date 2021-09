Casal morre após cair de prédio na Rua Joaquim Silva, no Centro do Rio - Reprodução / Google Street View

Casal morre após cair de prédio na Rua Joaquim Silva, no Centro do RioReprodução / Google Street View

Publicado 15/09/2021 07:39

Rio - Um casal morreu após cair de um prédio, na madrugada desta quarta-feira (15), na Rua Joaquim Silva, na região Central do Rio. As vítimas, de aproximadamente 26 anos, ainda não foram identificadas. De acordo com a Polícia Militar, os dois teriam caído do 9º andar do prédio.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, por volta das 2h20. No local, os agentes do quartel Central encontraram as vítimas já sem vida.

A 5ª DP (Centro) investiga o caso.