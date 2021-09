Operação Lei Seca - Divulgação

Publicado 14/09/2021 21:03

Rio - A Operação Lei Seca registrou, neste fim de semana, altos índices de alcoolemia no interior do estado. Em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, 36,5% dos motoristas abordados no domingo estavam sob efeito de álcool. Teresópolis, na Região Serrana do Rio, também apresentou alto índice de alcoolemia.

Em Campos, dos 141 motoristas abordados, 42 estavam sob o efeito de álcool. Só no domingo, dos 63 motoristas parados, 23 estavam dirigindo embriagados. O número representa 36,5% do total das abordagens no município. Já em Teresópolis, dos 160 motoristas abordados, 43 casos foram registrados.



“Os altos índices de alcoolemia que as cidades do interior estão registrando durante as nossas ações de fiscalização são preocupantes. Por isso, vamos intensificar as ações em diferentes regiões como Sul Fluminense, Serrana, entre outras, para continuar salvando vidas”, afirmou o superintendente da Operação Lei Seca, o tenente-coronel Fabio Pinho.