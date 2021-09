Astrazeneca - Reprodução internet

AstrazenecaReprodução internet

Publicado 14/09/2021 20:02 | Atualizado 14/09/2021 20:04

Rio - Um lote de 50 mil doses da vacina da Oxford/Astrazeneca deve chegar ao Rio na noite desta terça-feira. A informação confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) chega um dia após o município do Rio confirmar o fim do estoque em diversas unidades de saúde, o que forçou a aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer para aqueles com a vacinação vencida.

Segundo a SES, equipes da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) estão de prontidão para receber os imunizantes, checar a temperatura e inserir os dados no sistema para iniciar a distribuição já na quarta-feira pela manhã as cidades. O imunizante da Oxford é destinado à segunda aplicação do esquema vacinal.



Além das doses de AstraZeneca, a SES também irá distribuir 464.490 doses da vacina Pfizer que chegaram no estado na noite de segunda-feira (13). O lote da Pfizer é para primeira e segunda dose.



O município do Rio deve ser o primeiro a retirar as doses, ainda na manhã desta quarta-feira. Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Volta Redonda estão agendados para a retirada na quinta feira.



Para as regiões Metropolitana I e II, Centro-Sul, Serrana, Médio Paraíba, Baía da Ilha Grande, Costa Verde, Norte e Nordeste os imunizantes serão distribuídos por caminhões e vans. Os comboios estão programados para partir logo pela manhã, a partir das 7h, da CGA, em Niterói, com escolta da Polícia Militar.