João Victor da Silva de Campos morreu baleado em São João de Meriti neste sábadoReprodução TV Globo

Publicado 14/09/2021 19:17

Rio - A família do jovem João Victor da Silva de Campos, de 17 anos, baleado e morto durante uma festa realizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, alega que ele morreu tentando se defender de policiais militares. Inconformada, a irmã do rapaz, Evellen Cristina da Silva Campos, pediu para que a polícia também escute a versão da família.



"Infelizmente, tudo o que eu falar, tudo o que eu fizer, não vai trazê-lo de volta. Só quero que no mínimo os policiais falem a verdade, escutem também o outro lado da história porque sim, ele tomou um tiro nas costas de fuzil tentando se proteger. Infelizmente, os policiais não querem saber quem é inocente ou não. Mataram um menino de 17 anos com o sonho de ser MC e poder cantar a sua música pelo mundo infelizmente, brutalmente", escreveu ela nas suas redes sociais.

Evellen esteve na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para prestar depoimento sobre o ocorrido na tarde desta terça-feira. A delegacia instaurou um inquérito, na última segunda-feira (13), para apurar a morte de João Victor.

O adolescente, que tinha o sonho de ser funkeiro, foi baleado nas costas, chegou a ser socorrido por populares ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Um amigo do MC, identificado como Milton Correa Braga, também foi baleado no confronto. Ele chegou a ser atendido no local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e posteriormente conduzido ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, e apresenta estado de saúde estável.

Versão da Polícia Militar

A Polícia Militar informou ter ido ao local após ter recebido denúncia de tentativa de homicídio. Segundo a corporação, uma equipe do 21ºBPM foi atacada assim que chegou. Depois do confronto, os agentes encontraram os dois adolescentes baleados.

A PM também disse que equipes estiveram na segunda-feira no local da festa, com policiamento intensificado. No terreno, foram encontrados um machado, uma corda e uma capa de colete, que foram apresentados na 64ªDP, para registro da ocorrência. Diligências estão em andamento na DHBF para esclarecer e concluir o caso.