Passaporte da vacina passa a valer nesta quarta-feira na cidade do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/09/2021 18:18

Rio - O prefeito Eduardo Paes defendeu nesta terça-feira o passaporte da vacina, que entra em vigor na cidade do Rio a partir de quarta-feira (15) . Segundo ele, o município passa por um bom momento devido à queda de contágio da variante delta. "O que é importante entender sobre o passaporte é que ele é justamente para que a cidade possa voltar ao normal, para que as pessoas possam voltar a frequentar espaços públicos", disse no prédio do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), onde participava de uma solenidade.