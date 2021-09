Praias e Termômetros da Zona Sul do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 14/09/2021 17:18

fotogaleria Rio - No dia mais quente do inverno, as areias da Zona Sul voltaram a receber os cariocas. O mar, o calor e a bebida gelada foram os principais ingredientes para atrair os que estavam com saudade das praias. Às 16h desta terça-feira, os termômetros chegaram a registrar 38,2ºC na estação meteorológica da Vila Militar, na Zona Oeste do Rio, e o céu esteve com poucas nuvens, que não assustaram os moradores do Rio.

Morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Vitor da Costa Rosa, 24 anos, aproveitou o dia de calor para visitar a praia do Leme, na Zona Sul. "Vim a praia nesta terça-feira com as minhas amigas para dar uma refrescada, beber uma cervejinha, conhecer gente nova e dar uma volta pelo Rio de Janeiro", comentou o jovem.

Já Luana Isaias de Souza Guimarães, 39 anos, saiu de São João de Meriti, também na Baixada Fluminense, para se divertir. "Vim curtir a praia do Leme com as minhas crianças. Aproveitar o sol do Rio e uma caipirinha, porque ninguém é de ferro", afirmou Luana.

Apesar das temperaturas altas de hoje, o tempo deve mudar nesta quarta-feira, 15. De acordo com o ClimaTempo, há a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas entre 29ºC e 20ºC. Na quinta-feira, o dia deve ficar ainda mais frio e chuvoso. A máxima prevista é de 24ºC e a mínima, de 19ºC. O sol volta a aparecer no sábado e as temperaturas devem ficar entre 30ºC e 18ºC.