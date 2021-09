Rubro-Negro tem autorização da Prefeitura do Rio - Arquivo O Dia

Rubro-Negro tem autorização da Prefeitura do RioArquivo O Dia

Publicado 14/09/2021 19:27

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou o planejamento operacional para a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, no Maracanã. A operação para a partida contará com agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), da Comlurb, da Secretaria de Conservação e da Subprefeitura da Grande Tijuca.



Marcada para começar às 21h30, a partida obteve parecer técnico favorável emitido no último dia 6 de setembro, pela Secretaria Municipal de Saúde. O jogo funcionará como evento-teste na cidade e terá apenas 35% da capacidade do estádio do Maracanã, nessa primeira partida. Se o resultado for alcançado, outras duas partidas terão percentual maior de público.



Serão, ao todo, 280 profissionais da SEOP, que atuarão fiscalizando irregularidades no entorno, e 187 guardas municipais, sendo 63 deles exclusivamente dedicados ao controle e fiscalização de trânsito.

O trânsito passará por interdições feitas pela CET-Rio a partir das 17h30. Entre as vias interditadas estão as ruas Prof. Eurico Rabelo; Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo; Rua Isidro de Figueiredo; Rua Conselheiro Olegário. As avenidas Maracanã e Presidente Castelo Branco também terão pontos de interdição.



"As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. As equipes da CET-Rio atuarão com 55 pessoas, 8 veículos operacionais e 15 motocicletas. Também serão utilizados 12 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas", explicou a prefeitura, em nota.



Algumas vias terão estacionamento de veículos proibido das 8h de quarta-feira às 1h do dia seguinte. A lista inclui vias como a Rua Professor Eurico Rabelo e a Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo.



Há ainda planejamento especial da Comlurb, para coleta de lixo, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na fiscalização de acesso ao estádio.