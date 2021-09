Adenilde da Silva deixa delegacia de Copacabana após prestar depoimento - Reprodução/TV Globo

Adenilde da Silva deixa delegacia de Copacabana após prestar depoimentoReprodução/TV Globo

Publicado 14/09/2021 18:28

Rio - Técnica de enfermagem que desviou dose de AstraZeneca de posto em Copacabana para aplicar em irmã foi afastada pela Justiça do Rio, nesta terça-feira. De acordo com a decisão do juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal, Adenilde Lourenço da Silva não poderá mais ser envolvida em atividades relacionadas à vacinação contra covid-19.

O caso envolvendo a técnica aconteceu em 27 de janeiro. Segundo a investigação, Adenide, que trabalhava à época no Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, aplicou uma falsa dose de imunizante na idosa Anna Maria Vilela de Abreu, de 85 anos. A vacina desviada seria aplicada na irmã da técnica de enfermagem.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o juiz deferiu parcialmente a medida cautelar para o afastamento da servidora da campanha de vacinação e deixou a critério da Secretaria Municipal de Saúde a decisão para realocação de Adenilde em outra unidade de saúde, em área destacada da campanha de imunização.

Após a decisão, o processo retorna para a 12ª DP (Copacabana) que deve prosseguir com a investigação do caso.