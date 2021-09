Evento na Cidade da Policia celebrou um ano da gestão do Secretario de Policia Civil, Allan Turnowski. Na foto, o Governador Cláudio Castro Foto: Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 14/09/2021 19:20

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou, nesta terça-feira, que irá encaminhar para a Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ) o projeto para a criação da Lei Orgânica da Polícia Civil, na próxima semana. O pronunciamento foi feito durante a comemoração de um ano de gestão do secretário da corporação, Allan Turnowski, ocorrida na Cidade da Polícia.

“Na semana que vem a gente vai encaminhar para a Assembleia Legislativa, finalmente, a Lei Orgânica da Polícia Civil”, declarou Castro.

Segundo Turnowski, a Lei Orgânica é um sonho da Polícia Civil de muito tempo.

“A ideia é que ela traga mais segurança para a corporação, par que ela consiga ser forte para construir uma investigação isenta”, contou.

O delegado também explica que a nova lei será importante para dar mais liberdade para a corporação.

“A lei orgânica torna a Polícia Civil, administrativamente, mais independente, cria barreiras de influência política dentro da polícia, cria disciplina e hierarquia. É como se fosse uma constituição da Polícia Civil”, finalizou.

Comemoração

Durante o evento para comemorar a gestão de Turnowski, foram divulgadas as dez principais operações da Polícia Civil na sua gestão.

Para a corporação, a ação mais importante foi a que culminou na morte do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko. Ele era apontado como o maior criminoso do Estado do Rio.

Em segundo colocado ficou a operação no Jacarezinho, que resultou na morte de 27 suspeitos de envolvimento com tráfico. Na ação, um agente também acabou morto.

Em terceiro lugar, ficou a prisão do miliciano Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho.