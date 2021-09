Caminhão ficou parado na cabine nove do pedágio da Ponte Rio-Niterói - Divulgação

Publicado 14/09/2021 17:23 | Atualizado 14/09/2021 17:25

Rio - Um caminhão pegou fogo e bloqueou parcialmente o fluxo de carros no pedágio da Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, na tarde desta terça-feira. Vídeos compartilhados por motoristas nas redes sociais, mostram o veículo em chamas na cabine nove da praça. O incidente aconteceu às 15h40 e o veículo já foi retirado.

O trânsito ficou intenso no local devido ao incidente, mas segundo a EcoPonte, concessionária que administra a via, o fluxo voltou ao normal logo após a retirada do caminhão. O incidente foi registrado 15h40 pela equipe da EcoPonte, que combateu as chamas e retirou o caminhão às 16h30.

Devido ao fogo, a cabine nove (onde o caminhão estava), a sete e a dez precisaram ser evacuadas e tiveram o fluxo impedido durante o combate às chamas.

A fumaça preta que saía do veículo chegaram a se espalhar sobre o teto da praça do pedágio. O incidente chamou a atenção dos motoristas. Alguns deles, preocupados com o fogo, tentavam buzinar e forçar passagem.

Veja o vídeo: