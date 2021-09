Operação integrada resulta na apreensão de munições e armas. Cinco paraguaios foram presos - Divulgação PRF

Publicado 14/09/2021 15:59

Rio - Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) resultou na apreensão de mais de mil munições intactas, duas armas de fogo e um quilo de drogas. Cinco traficantes do Paraguai foram presos. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (14) em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, com o objetivo de reprimir a entrada de armas e drogas na cidade do Rio de Janeiro, a PRF e a Core abordaram dois veículos. Foi verificado posteriormente que todos os ocupantes dos veículos são paraguaios e se conheciam.



Os motoristas e passageiros começaram a demonstrar nervosismo com as perguntas dos policiais, o que resultou em uma busca minuciosa nos dois veículos onde foram encontradas, escondidas em compartimentos ocultos num dos veículos, aproximadamente, 900 munições. 40; 130 munições. 556; 2 pistolas, três carregadores de pistola e um quilo de cloridrato de cocaína.



Os presos e o material apreendido foram encaminhados para Cidade da Polícia (CidPol), no Jacarezinho.