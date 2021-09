Servidores de segurança pública se reúnem em ato na Alerj - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 14/09/2021 16:40

Rio - Servidores públicos das polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros vão se manifestar contra o pacote de austeridade do Estado do Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (15), às 10h, em frente à sede da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), na Rua da Ajuda, no Centro do Rio. O ato está sendo organizado pela Segurança Pública Unida do Rio de Janeiro (SURJ) e estima a presença de cerca de dois mil servidores.



No entanto, de acordo com os organizadores, o número poderia ser maior já que, segundo a SURJ, o governador Cláudio Castro, em uma live que não ficou salva no perfil dele, teria dito que não iria impedir que os policiais participassem da manifestação.

Mas os organizadores cogitam a hipótese de um "boicote", pois logo após o posicionamento do governador, os comandantes dos Batalhões e UPPs começaram a marcar reuniões para o efetivo que estava de folga ou saindo de serviço.

Entre as reivindicações estão: manutenção dos triênios de servidores, manutenção da Licença Especial, reposição salarial e a manutenção do posto acima para os militares. Esta será a oitava manifestação no ano, realizada pelos servidores, pelo mesmo motivo.

Na quarta e quinta-feira, as comissões de Constituição e Justiça, de Tributação e de Servidores da Casa vão estar na Alerj, em audiências públicas, para discutir o pacote de austeridade. Na última quinta-feira (9), o governo do Rio apresentou à Alerj um pacote de medidas de austeridade que permitirá a adesão do Estado ao novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Com isso, a política salarial dos servidores durante os dez anos em que vai vigorar o novo RRF será alterada.