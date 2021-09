Secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, e o presidente da Comissão de Direito dos Animais, Luiz Ramos Filho - Divulgação/Ascom Luiz Ramos filho

Publicado 14/09/2021 16:58 | Atualizado 14/09/2021 17:25

Rio - O Instituto de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (IJV), na Mangueira, na Zona Norte do Rio, foi reaberto nesta terça-feira (14), após cinco meses de castrações e cirurgias gerais suspensas por falta de insumos. A reabertura da unidade, que é referência em medicina veterinária em todo o estado, contou com a presença do secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, e vinha sendo cobrada pelo presidente da Comissão de Direito dos Animais da Câmara do Rio, vereador Luiz Ramos Filho (PMN).

"Os analgésicos estavam em falta e foram recolhidos do IJV para ser usados em humanos, principalmente nas pessoas entubadas para tratar a covid. Mas, os animais também não podiam ficar mais tempo sem as cirurgias. Há procedimentos de emergência, como amputações e cesarianas, que não podem ser adiados e não há outra unidade municipal que faça cirurgias gerais", argumentou o parlamentar.

Antes da paralisação, o Instituto fazia, em média, 600 castrações e 300 cirurgias gerais por mês. Durante a visita, Soranz fez um apelo para que os tutores levem seus animais para vacinar contra a raiva. A campanha antirrábica foi adiada do último dia 11 para o próximo dia 25, por medida de precaução, depois que 11 cães morreram em Magé, na Baixada Fluminense.