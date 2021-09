Magé promoveu dia D de vacinação antirrábica - Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 06/09/2021 20:46 | Atualizado 06/09/2021 22:26

Rio - O presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da Câmara do Rio, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN), encaminhou ofício ao secretário de saúde do município, Daniel Soranz, pedindo para que a campanha de vacinação contra a raiva, marcada para começar no próximo sábado (11), seja adiada. No último sábado (4), a Vigilância Sanitária de Magé, na Baixada Fluminense, recebeu denúncias de que animais estavam sofrendo reação à vacina antirrábica aplicada em um posto de Santo Aleixo, no segundo distrito.



De acordo com o vereador, parte do lote da vacina, enviado pelo Ministério da Saúde para o município, provocou reações e até matou os cães, e parte deste mesmo lote veio para a cidade do Rio. O parlamentar também encaminhou ofício ao secretário de saúde do estado, Alexandre Chieppe, e vai entrar na Justiça para impedir que essas primeiras 110 mil doses da vacina antirrábica sejam distribuídas na capital fluminense, até que se confirme se o lote está ou não contaminado.



"Não se pode botar em risco a vida de tantos animais. Se for necessário, entrarei na Justiça para impedir a distribuição desse lote da vacina, não é possível botar em risco a vida de tantos animais", disse Luiz Ramos Filho.



No sábado, a cidade de Magé promoveu um Dia D de vacinação contra a raiva em 52 postos da cidade, contando com 163 vacinadores, 49 coordenadores e 100 agentes de Saúde. Em 2020, a Baixada Fluminense chegou a registrar um caso de raiva. Em nota, a prefeitura informou que no fim da tarde de vacinação, a Vigilância Sanitária recebeu denúncias sobre animais sofrendo reações, após terem sido imunizados.

"Imediatamente, uma equipe da prefeitura deslocou-se até o local para acompanhar de perto a situação." Um inquérito foi instaurado e os fracos foram recolhidos e serão enviados para análise, para verificar se as reações têm algum vínculo com a vacina aplicada. "Ressaltamos que temos atuado com respeito e dedicação à causa animal e nos solidarizamos com os tutores dos animais que sofreram algum tipo de reação. A equipe da Vigilância Sanitária responsável pela campanha está acompanhando de perto o desdobramento dessa situação", esclareceu a prefeitura de Magé.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio ainda não recebeu o ofício do vereador. A SMS prevê, até o momento, que a campanha de vacinação antirrábica no município comece no próximo sábado (11).



Vacinação antirrábica no Rio



Na cidade do Rio, a campanha de vacinação antirrábica está prevista para ter início no sábado (11), das 9h às 17h. A aplicação será realizada de forma escalonada, em cinco grupos de bairros do município, com mais de 700 pontos de vacinação no total. O primeiro grupo reúne bairros do Centro e da Zona Sul, além de Ilha do Governador, Tijuca e São Cristóvão, na Zona Norte.



Poderão ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade e adultos saudáveis, e também aqueles que expiraram o ciclo de 12 meses da última vacinação. A vacina é uma das principais ferramentas utilizadas no controle da raiva, doença que não é notificada em animais domésticos no município do Rio desde 1995.



Os endereços de todas as unidades estão disponíveis no site bit.ly/AntirrabicaRio, mas podem ser alterados até as datas marcadas. Outras informações podem ser obtidas por meio das redes sociais da Vigilância Sanitário do Rio e através do site rio.rj.gov.br/web/vigilanciasanitaria.