Meninas e meninos de 15 anos receberão primeira dose ainda nesta semanaFoto: Reprodução / Prefeitura do Rio

Publicado 06/09/2021 19:22 | Atualizado 06/09/2021 20:31

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou, nesta segunda-feira, a retomada da vacinação de adolescentes contra a covid-19. A partir desta quarta, jovens de 15 anos receberão a primeira dose da vacina. A imunização dessa faixa etária será possível após a chegada de 35.832 doses da Pfizer para primeira aplicação nesta segunda.

As meninas de 15 anos poderão se vacinar na quarta e na quinta-feira desta semana, enquanto os meninos da mesma idade serão imunizados na sexta. Além de gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência a partir de 12 anos, serão vacinadas pessoas agendadas para a segunda dose. Até o fim da semana, aqueles com 25 anos ou mais que ainda não se vacinaram também poderão receber o imunizante.



As próximas datas do calendário de vacinação só serão divulgadas com a chegada de novos lotes enviados pelo Ministério da Saúde. Nesta segunda-feira, 48.909 doses foram aplicadas em todo município. Nesta terça-feira, feriado do Dia da Independência, os postos de vacinação não irão funcionar.

