Estátuas foram retiradasDivulgação

Publicado 06/09/2021 19:43

Rio - O BioParque do Rio retirou as estátuas de pessoas negras do ambiente Savana Africana após o pedido da deputada federal Talíria Petrone (PSOL). Segundo a parlamentar, a representação de pessoas negras era vergonhosa. "É inadmissível que em pleno 2021 pessoas negras de origem africana continuem sendo retratadas de forma grotesca. A exposição questionada por nós nos remete a situações vergonhosas do passado", disse em uma rede social.

O BioParque do Rio afirmou, por meio de nota, que "tem um propósito genuíno que contextualiza diversos ecossistemas, com o destaque para pilares da conservação através de projetos de pesquisa e educação que está sendo demonstrado em um novo conceito de zoológico, em um ambiente cultural que reflete na sustentabilidade em sentido amplo", afirmou.



Segundo o parque, o ambiente Savana Africana tentava apontar a representação do continente abordado com elementos que configuram os aspectos culturais desta região, incluindo suas tribos locais. No entanto, diante da situação levantada pela deputada, as estátuas foram retiradas e o material temático na representação do continente Africano será reavaliado. "Reiteramos nosso compromisso com a sociedade e com o público que nos visita para que a experiência seja de aprendizado e respeito", disse em nota o BioParque.