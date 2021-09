Operação Verão nas Praias do Arpoador e Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta segunda feira (06). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 06/09/2021 20:16

fotogaleria Rio - A Prefeitura do Rio rebocou, nesta segunda-feira, 22 veículos por estacionamento irregular na orla do Rio. As equipes que atuam na Operação Verão, que reforça a fiscalização nas praias do Rio, aplicaram 177 multas de trânsito e 23 por infrações sanitárias por falta de uso de máscara. Por causa do mau tempo, as areias das praias cariocas ficaram mais vazias.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal ainda retiraram uma barraca de camping da Pedra do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Nesta segunda, dez pulseiras de identificação de crianças foram distribuídas para crianças que foram as praias com seus familiares.

Do dia 26 de agosto ao dia cinco de setembro, a GM registrou seis prisões e 53 abordagens. Ao todo, 704 multas foram aplicadas por irregularidades no trânsito e 21 infrações sanitárias . Até o momento, 584 produtos foram apreendidos por estarem sendo comercializados de forma irregular.

Desde a última semana, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública (Seop) reforçaram o número de agentes nas praias e nas ruas de acesso. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), são 175 agentes da Guarda Municipal, além dos comboios da Seop e efetivo do programa Rio+Seguro Copacabana atuando nas areias e na orla das praias. Segundo a Polícia Militar, dois mil policiais irão atuar durante os quatro dias de feriado.