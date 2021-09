Moradores relatam tiroteio no conjunto Manguariba, em Paciência, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/09/2021 17:20

Rio - Pesquisa do Instituto Fogo Cruzado aponta que a letalidade policial voltou a subir em agosto. Neste mês, a plataforma registrou 112 pessoas baleadas durante operações policiais na Região Metropolitana do Rio. No período, o número de atingidos foi maior do que a quantidade de tiroteios, que foram 93. A cada operação, ao menos uma pessoa foi baleada.

Em relação a agosto de 2020, houve o aumento de 63% dos tiroteios em ações policiais e de 93% de baleados. O Instituto Fogo Cruzado registrou 339 tiroteios ou disparos de armas na Região Metropolitana. O número é 14% maior do que o que foi registrado no mesmo período de 2020. Em 104 tiroteios havia a presença de agentes de segurança, durante ou fora do serviço.

Das 171 pessoas baleadas, 89 morreram e 82 ficaram feridas. Em comparação com o mesmo mês de 2020, o número de mortos aumentou 102%, enquanto o de feridos, 67%.



Locais mais afetados



Rio de Janeiro: 173 tiroteios, 26 mortos e 37 feridos



São Gonçalo: 35 tiroteios, 8 mortos e 15 feridos



Duque de Caxias: 27 tiroteios, 10 mortos e 5 feridos



Niterói: 26 tiroteios, 12 mortos e 9 feridos



Belford Roxo: 22 tiroteios, 9 mortos e 3 feridos



Os bairros mais afetados do Grande Rio em agosto:



Realengo: 9 tiroteios e 1 ferido



Vila Isabel: 7 tiroteios e 2 feridos



Pauline - Belford Roxo: 7 tiroteios



Vila Kennedy: 7 tiroteios



Olavo Bilac - Duque de Caxias: 7 tiroteios