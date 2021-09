Quatro pessoas são detidas no segundo domingo da Operação Verão - Foto: Divulgação / Guarda Municipal do Rio

Publicado 05/09/2021 19:57 | Atualizado 05/09/2021 22:48

fotogaleria Rio - Quatro pessoas foram detidas, neste domingo, na Zona Sul do Rio. No segundo fim de semana da Operação Verão, que reforçou a fiscalização nas praias do Rio, 410 veículos foram rebocados por estacionamento irregular na orla e 42 multas de trânsito foram aplicadas. Além disso, 49 vendedores ambulantes foram fiscalizados e 37, retirados.

Na tarde deste domingo, uma mulher foi detida em flagrante na praia de Copacabana após a Guarda Municipal receber a denúncia de que ela estaria furtando telefones, que foram recuperados. Ela foi levada para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. No mesmo bairro, dois homens foram detidos por terem agredido funcionários de um restaurante. Eles também teriam quebrado carros na região e foram levados para a 13ª DP (Ipanema).

Outro homem foi levado para delegacia após ter sido flagrado tentando violar um patinete elétrico na Avenida Vieira Souto, em Ipanema. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). Ele foi liberado após os policiais verificarem os antecedentes criminais dele. Por estar sem máscara, ele recebeu uma infração sanitária.

Guardas municipais também aplicaram 42 multas de trânsito e coibiram uma prática esportiva em horário e local proibido e removeram uma churrasqueira no Recreio dos Bandeirantes. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Remoções

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) removeu 15 vendedores ambulantes por falta de autorização para trabalhar na orla do Rio. Do início da Operação Verão até este sábado, quatro prisões e 51 abordagens foram registradas. 542 produtos sem autorização foram apreendidos, 639 multas de trânsito e 16 infrações sanitárias foram aplicadas.



Pulseiras de identificação



Neste domingo, a Guarda Municipal do Rio começou a distribuir pulseiras de identificação para crianças que vão as praias com a família. Até o momento, foram distribuídas 54 pulseiras, que vão ajudar crianças perdidas a reencontrarem os pais.



Desde a última semana, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública (Seop) reforçaram o número de agentes nas praias e nas ruas de acesso. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), são 175 agentes da Guarda Municipal, além dos comboios da Seop e efetivo do programa Rio+Seguro Copacabana atuando nas areias e na orla das praias. Segundo a Polícia Militar, dois mil policiais irão atuar durante os quatro dias de feriado.