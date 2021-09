Gustavo agradeceu apoio de amigos e familiares - Reprodução/Rede Social

Publicado 05/09/2021 18:03 | Atualizado 05/09/2021 18:05

Rio - Ângelo Gustavo Pereira Nobre, de 30 anos, conhecido como Gugu, usou as suas redes sociais para agredecer o apoio de amigos e pessoas que se envolveram na campanha que provou sua inocência. O produtor de eventos foi preso no dia 3 de setembro do ano passado, acusado de participar do roubo a um veículo em agosto de 2014, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. A prisão foi baseada em um reconhecimento feito por foto de rede social, dois meses após o crime.

"Quero agradecer aos meus amigos que torceram por mim, à minha familia, em especial à minha mãe, que foi uma guerreira nessa luta. A inestimável assistência dos meus advogados, a todos os veículos de comunicação que abraçaram a minha causa. Eu estou muito feliz de poder estar de novo aqui ao lado dos meus, ao lado das pessoas que eu amo", disse o produtor cultural.