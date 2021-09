Dermeval Netto - Arquivo Pessoal

Publicado 05/09/2021

Rio - Morreu, no último sábado (4), aos 66 anos, o jornalista, documentarista e diretor de TV Dermeval Netto. Irmão da atriz Cláudia Netto, ele lutava contra um câncer.

Em 40 anos de carreira, Dermeval, que nasceu em Niterói, dirigiu dezenas de documentários, entre eles 'Paulo da Portela, Seu Nome Não Caiu no Esquecimento' (2002); 'Sérgio Cabral, a Cara do Rio' (2008); e "Roberto Marinho, o Senhor do Seu Tempo" (2011). Nos últimos anos, atuou intensamente como diretor de séries para TV, como em 'ABZ do Ziraldo'.

Mestre em Comunicação pela Universidade de Brasilia, foi professor no Mestrado em Educação da UERJ e na área de Comunicação, nos anos 1980 e 1990. Foi, ainda, gestor de núcleo da Universidade Estácio e diretor da TV Estácio entre 2003 e 2017. Na mesma instituição, atuou como docente nos cursos de Jornalismo e Cinema.

Ocupou o cargo de superintendente na antiga TVE de 1994 a 2000. Na emissora, onde entrou na década de 1970, dirigiu especiais sobre os compositores George Gershwin, Cole Porter e Irving Berlin, ao lado de Mauricio Shermann, entre outros trabalhos importantes. A militância política também foi uma de suas marcas.

Ele deixa dois filhos.