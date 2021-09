Animais foram resgatados na Rua Luiz Salomão Viana, no Samambaia - Reprodução/Google Street View

Publicado 05/09/2021 16:52 | Atualizado 05/09/2021 16:53

Rio - Cinco pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de um cativeiro, neste sábado (04), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A apreensão aconteceu após uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente



De acordo com os agentes da 5ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm), as denúncias eram sobre gaiolas penduradas em postes, inclusive com armadilhas na Rua Luiz Salomão Viana, no Samambaia. Os policiais militares então foram ao local, onde encontraram cinco gaiolas contendo um corrupião, um coleiro, um canário da terra, um pixoxó e um tico tico do mato, todos sem anilhas de identificação junto ao IBAMA.

O responsável, ao ser questionado acerca das licenças, informou não possuir nenhuma documentação específica e por esse motivo foi encaminhado à 105ª DP (Petrópolis), onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 29 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde pede que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.