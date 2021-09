Dois criminosos ficam feridos durante confronto com a PM na Pavuna - Divulgação

Publicado 05/09/2021 16:01

Rio - Dois criminosos foram baleados, na manhã deste domingo, após trocar tiros com policiais militares na Rua Dona Lina, na Pavuna, Zona Norte do Rio. Um revólver calibre 38, granada, munições, dois rádios comunicadores, dois aparelhos celulares e drogas foram apreendidos por agentes do 41ºBPM (Irajá).

De acordo com a corporação, os feridos foram socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP.