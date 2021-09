O endereço falso utilizado por criminosos é cariocario.org/serviços - Divulgação/Prefeitura do Rio

O endereço falso utilizado por criminosos é cariocario.org/serviçosDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 05/09/2021 14:57 | Atualizado 05/09/2021 15:13

Rio - Um novo golpe está enganando cariocas que precisam realizar o pagamento dos boletos de IPTU. A Prefeitura do Rio emitiu um alerta sobre um site que tenta se passar pelo portal Carioca Digital (carioca.rio) com uma identidade visual semelhante ao oficial.

No site falso, o usuário é direcionado para uma página onde é indicado a preencher o número da sua inscrição predial, o exercício e a parcela que deseja emitir para pagamento. O endereço falso utilizado por criminosos é cariocario.org/serviços.



A Prefeitura do Rio, informou que está adotando as medidas para que o domínio seja cancelado com o apoio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e a Iplan.



O único endereço do Carioca digital, portal de serviços da Prefeitura do Rio, é https://carioca.rio.