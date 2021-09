Operação já fechou mais de 500 buracos em toda a cidade do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 05/09/2021 14:23 | Atualizado 05/09/2021 14:35

Rio - A Prefeitura do Rio irá promover nesta segunda-feira um novo mutirão de tapa-buracos em toda a cidade. Na primeira edição, realizada em agosto deste ano, foram fechados cerca de mil buracos. Na maioria dos casos, o serviço atendeu a chamados abertos pela Central 1746.

Agora, a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, irá acompanhar de perto o trabalho das equipes. “Nossa força-tarefa envolve todas as 25 gerências ligadas à Seconserva. Estamos atentos às demandas da cidade e trabalhando sem descanso, em parceria com a Central 1746, para garantir que a população transite pelas ruas sem sustos nem prejuízos”, afirma ela.

Durante a ação, as usinas de asfalto do Caju e de Campo Grande estarão produzindo a massa asfáltica, que será transportada nos caminhões da secretaria até os pontos mapeados previamente. Cada time de funcionários é composto por rasteleiros, operadores de máquinas, motoristas, serventes e encarregados. A função de rasteleiro é fundamental no tapa-buraco, pois é esse profissional que espalha manualmente a massa asfáltica e garante um bom acabamento para que ela seja compactada.