Areia da praia na Zona Sul do RioCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/09/2021 13:49 | Atualizado 05/09/2021 16:07

Rio - Mesmo com céu nublado, na Zona Sul do Rio os banhistas lotaram as praias neste domingo (5) de feriadão. No calçadão, a movimentação também é intensa. Muitas pessoas circulam sem máscara e aglomeram nas areias. Diferentemente do último fim de semana, quando o policiamento intenso marcou o início da "Operação Verão 2021" na orla das praias do Rio, a equipe do O Dia verificou que a presença de viaturas circulando para patrulhamento diminuiu.

No Arpoador, poucos policiais patrulhavam a orla em bicicletas e a pé. A Guarda Municipal também estava presente, mas a equipe do Dia não flagrou nenhuma abordagem para conscientização do uso de máscara.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou que, entre a noite de sexta-feira (3) e a madrugada deste domingo (5), foram registradas 53 infrações sanitárias em toda a cidade. Dentre elas estão incluídas multas aplicadas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial e bares e estabelecimentos que descumpriram as regras contidas em decreto municipal.



Cidade recebe turistas



Aproveitando o feriado, muitos turistas para conhecer a cidade. Usando máscaras, três amigos de Belo Horizonte (BH), em Minas Gerais, faziam um passeio no calçadão. Os mineiros disseram que se sentiram seguros para viajar, mesmo na pandemia.



"Eu continuo usando máscara porque a pandemia não acabou. Achei que aqui no Rio as pessoas estão mais relaxadas quanto ao uso de máscara. Lá em BH o pessoal ainda tá tomando esse cuidado", disse

Pablo Aragão, 28.



Mariana Marques, 28, disse que entende as pessoas não usarem máscara na areia da praia, mas criticou o descuido em outros lugares. "Eu acho que não custa nada usar a máscara. Na areia eu até entendo, mas fora não tem motivo para não usar. Mas, depois de tanto tempo na pandemia eu parei de neura e não fico mais incomodada com quem não está usando máscara".



Já Thainá Borges, 25, contou que é importante cada um fazer sua parte. "Eu faço minha parte. Uso máscara, estou sempre com álcool em gel e tomo os cuidados básicos que dá pra manter".



Viaturas na orla de Copacabana



Na praia de Copacabana o policiamento estava mais ostensivo. Viaturas da PM estavam paradas em pontos estratégicos por toda a orla. Simone Rocha, 50, moradora do bairro, disse que a sensação de segurança aumentou.



"Notei que aumentou a presença da polícia e isso deixa a gente mais segura. Era necessário porque do jeito que estavam os arrastões e depredações a ônibus não dava pra continuar. Seria bom que o policiamento permanecesse após esta Operação Verão, mas entendo que a demanda por segurança em outros pontos da cidade também são grandes".



Planejada com a área de segurança e ordenamento urbano da Prefeitura do Rio de Janeiro, a Operação Verão 2021 na área do Leme ao Pontal prevê o patrulhamento com cavalos do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



A expectativa é que esse reforço dê mais efetividade ao policiamento preventivo e ostensivo nas ruas internas dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. Os policiais do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) também estão em áreas específicas.



Toda a área é monitorada por helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel (GAM), cujas imagens são transmitidas em tempo real para o carro-comando da Corporação, que fica baseado no Arpoador.

Balanço do fim de semana

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) a 'Operação Verão' segue normalmente neste domingo com 175 guardas municipais espalhados pela orla das zonas Sul e Oeste. Além da operação da GM-Rio, a Seop disse que atua na orla por meio dos comboios de fiscalização formados por agentes da Coordenadoria de Controle Urbano e da Guarda Municipal que coíbem a ocupação desordenada do calçadão por ambulantes sem autorização.



No sábado (4), a operação de reforço na fiscalização apreendeu seis coletes durante a ação para coibir a presença de flanelinhas na orla da Zona Oeste. Ao longo da orla, 22 ambulantes foram removidos por falta de autorização e 178 veículos foram rebocados durante a ação para coibir o estacionamento irregular.



A Seop informou ainda que, de 26 de agosto até o dia 3 de setembro, foram registradas quatro prisões e 51 abordagens diversas; foram apreendidos 542 produtos que estavam sendo vendidos por ambulantes sem autorização, além de 582 multas de trânsito, 13 infrações sanitárias e uma barraca de camping removida.