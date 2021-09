Policiais militares são atacados a tiros na Zona Norte do Rio - Dvulgação

Publicado 05/09/2021 13:14

Rio - Policiais militares que estavam em uma viatura do 3ºBPM (Méier) foram atacados a tiros por criminosos na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, altura do bairro Inhaúma, na Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo. Apesar do susto, nenhum agente ficou ferido.

Segundo a corporação, os criminosos que estavam em motocicletas fizeram disparos de arma de fogo contra a equipe, que reagiu. Eles fugiram deixando um simulacro de fuzil e um rádio comunicador pelo caminho. O material foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP.