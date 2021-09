Seop interrompeu diversos eventos irregulares na noite e madrugada deste sábado - Divulgação/Seop

Seop interrompeu diversos eventos irregulares na noite e madrugada deste sábadoDivulgação/Seop

Publicado 05/09/2021 13:35

Rio - Um evento irregular, com cerca de 700 pessoas, que acontecia no Bar Bella Marina, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio foi interrompido na noite deste sábado (04), durante uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Os agentes foram ao estabelecimento após denúncia e constataram as infrações (aglomeração e evento sem autorização). Um homem foi conduzido pela Guarda Municipal para a 16ª DP (Barra da Tijuca) por desacatar os agentes durante a fiscalização. O mesmo local já havia sido interditado em operações anteriores pela Vigilância Sanitária.

fotogaleria

Em Copacabana, Zona Sul do Rio, a boate Pink Flamingo foi interditada após denúncia de funcionamento irregular. Cerca de 100 pessoas estavam no local. De acordo com o decreto n° 49.333 de medidas restritivas em vigor, o funcionamento de boates na cidade segue proibido até o dia 13 de setembro. O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária.



Segundo a Seop, ao longo de toda noite e madrugada os comboios de fiscalização formados por agentes da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, atuaram em diversos pontos para verificar denúncias de desrespeito às medidas de proteção à vida.

No Recreio dos Bandeirantes, a fiscalização interrompeu um evento que acontecia no Brooks Irish Pub, localizado na Praça Seis. Cerca de 100 pessoas estavam no local, todas aglomeradas em um espaço muito pequeno. O estabelecimento também foi interditado pela Vigilância Sanitária.



As equipes de fiscalização também multaram estabelecimentos por aglomeração na Rua Conde de Bonfim (Acadebeer), na Tijuca, na Zona Norte e na Rua do Imperador, em Realengo, na Zona Oeste. No Rio das Pedras, o Bar Via Light foi interditado por falta de documentação necessária para funcionamento. A fiscalização também atuou para verificar denúncias de aglomeração e festas clandestinas em outros pontos da cidade como Itanhangá, São Conrado, Padre Miguel e Botafogo.



Entre a noite de sexta-feira (03), e a madrugada deste domingo (05), foram registradas 53 infrações sanitárias (incluindo multas aplicadas a pessoas flagradas sem máscara de proteção facial e a bares e estabelecimentos por descumprimento das regras contidas em decreto municipal) em toda a cidade.