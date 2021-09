Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 06/09/2021 17:35

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 1.137.927 casos confirmados e 63.243 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 334 novos casos e 9 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,56%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.055.326 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 65,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40,6%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 16 pessoas e a de enfermaria, 11.

Nova remessa de doses

O estado do Rio recebeu 365.040 doses de vacinas da Pfizer entre a noite de sábado e o domingo. Apesar da chegada da nova remessa, a capital do Rio manterá suspensa a aplicação da primeira dose nos adolescentes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital recebeu 141.348 doses do imunizante, sendo 35.832 para primeira dose. Para a retomada do calendário dos adolescentes, são necessárias, no mínimo, 48 mil doses. Vale destacar que a Pfizer é único imunizante autorizado pela Anvisa para a faixa etária dos mais jovens.