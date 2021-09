Damião Antonio de Lima se vacinou nesta segunda-feira - Cléber Mendes

Publicado 06/09/2021 14:41 | Atualizado 06/09/2021 16:21

fotogaleria Rio - O estado do Rio recebeu 365.040 doses de vacinas da Pfizer entre a noite de sábado e o domingo. Apesar da chegada da nova remessa, a capital do Rio manterá suspensa a aplicação da primeira dose nos adolescentes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital recebeu 141.348 doses do imunizante, sendo 35.832 para primeira dose. Para a retomada do calendário dos adolescentes, são necessárias, no mínimo, 48 mil doses. Vale destacar que a Pfizer é único imunizante autorizado pela Anvisa para a faixa etária dos mais jovens.

"A SMS-Rio aguarda nova remessa da Pfizer, em quantidade suficiente, para vacinação desse público. A expectativa é de que as vacinas cheguem a tempo para a retomada na quinta-feira, dia 9", informou a pasta, em nota.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Marica, Itaboraí e Volta Redonda já retiraram suas doses da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) nesta segunda-feira. Os demais municípios receberão as doses na quarta-feira.