Publicado 06/09/2021 11:39 | Atualizado 06/09/2021 16:18

- Belford Roxo - não haverá vacinação na segunda e terça

Rio - Por conta do feriadão, algumas cidades da Região Metropolitana não irão aplicar vacinas contra a covid-19 ou aplicarão apenas a segunda dose nesta segunda (6). No feriado, terça-feira (7), os pontos não irão funcionar em pelo menos oito municípios e só vão retomar o funcionamento total dos postos na quarta (8). Na capital, o calendário de hoje será apenas para repescagem de pessoas com 25 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais, mas a vacinação de adolescentes segue suspensa.

- São Gonçalo - não haverá vacinação na segunda e terça



- Nilópolis - postos funcionarão das 9h às 12h para segunda dose nesta segunda; na terça a vacinação será paralisada

- Nova Iguaçu - aplicação apenas da 2ª dose nesta segunda e terça



- São João de Meriti - não haverá vacinação na segunda e terça

No caso de Nova Iguaçu, a prefeitura informou que a retomada para a aplicação da primeira dose será feita assim que novos lotes de vacinas forem distribuídos pelo Ministério da Saúde.

Vacinação na capital



A Prefeitura do Rio informou que não haverá imunização contra a covid-19 na terça-feira (7), no feriado, e os pontos para vacinação estarão fechados. Com isso, a recomendação é que os cariocas que estão com a segunda dose agendada para este dia procurem o posto de saúde na quarta-feira (8). Na segunda-feira (6), centros municipais de saúde e clínicas da família vão funcionar com ações voltadas apenas para a campanha de vacinação contra a covid-19.

A comerciante Rosa Maria Martins, de 53 anos, procurou a Policlínica José Paranhos Fontenelle, em Olaria, na Zona Norte do Rio, em busca da segunda dose da AstraZeneca. Ela contou que o marido morreu por conta de complicações da doença e fez um apelo aos que ainda não foram se vacinar.

"A sensação que eu sinto é de proteção. Perdi meu marido há 4 meses e se ele estivesse vacinado, talvez não tivesse falecido. Não deixem de se vacinar. Não impede de pegar o vírus, mas impede que o vírus se fortaleça. Tenho visto muitas pessoas que complicaram, mas se recuperaram, pois estavam vacinadas. Só quem perde alguém sabe a dor que é, e faz tudo pra não perder mais ninguém", disse Rosa Maria.