Justiça adia novamente o julgamento dos militares envolvidos nas mortes do músico Evaldo Rosa e do catador Luciano MacedoEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 14/09/2021 15:59

Rio - A Justiça Militar adiou pela terceira vez o julgamento dos 12 militares do Exército envolvidos na ação que disparou 257 tiros e terminou com as mortes do músico Evaldo dos Santos Rosa e o catador Luciano Macedo , em 7 de abril de 2019, no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O julgamento que estava marcado para esta quarta-feira (15) foi reagendado para o dia 13 de outubro, às 9 horas. A juíza federal substituta da Justiça Militar, Mariana Aquino, acatou o terceiro pedido de adiamento feito pela defesa dos réus.