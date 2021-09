Homem viajou nos cabos de energia entre os vagões - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/09/2021 19:24 | Atualizado 15/09/2021 19:34

Rio - Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um homem viajando em conduítes por onde passam cabos que fazem a transferência de energia entre os trens, na estação de Bento Ribeiro do ramal Deodoro da SuperVia. As imagens foram feitas por um passageiro que aguardava a chegada do trem. Apesar do perigo, o homem ri da situação e em seguida, a composição dá partida, com ele viajando nos cabos.

De acordo com a concessionária, a equipe que atua na estação não foi notificada sobre a ocorrência. A empresa informou ainda que o sistema não foi projetado para suportar o peso de uma pessoa e, por isso, além de risco de choque elétrico ao homem, ele poderia ter caído na via férrea, provocando um grave acidente. Um levantamento da SuperVia aponta que entre janeiro a agosto deste ano, 134 viagens foram interrompidas devido a acessos indevidos à linha férrea.

"A concessionária reforça que é extremamente importante que as pessoas respeitem as normas de segurança, com o objetivo de evitar acidentes. A SuperVia realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre a importância de que sejam cultivados bons hábitos e de que as regras de segurança sejam respeitadas dentro de todo o sistema ferroviário. A colaboração da população é essencial. Vale ressaltar que, depois de acionado o freio de emergência, o trem ainda pode percorrer até 300 metros e que uma frenagem brusca pode colocar os clientes e o maquinista em risco”, alertou a empresa, em nota.