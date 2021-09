Homem morre após invadir linha férrea em estação da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 14/09/2021 07:30 | Atualizado 14/09/2021 10:52

Rio - Um homem identificado como Cristiano S. Cardoso, de 48 anos morreu após ser atingido por um trem, na manhã desta terça-feira (14), próximo à estação de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo a SuperVia, a vítima teria invadido a linha férrea e acabou atingida pela composição. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h38 para o local, mas o homem já estava morto. Após o acidente, passageiros ficaram cerca de 30 minutos dentro dos vagões e começaram a descer para os trilhos e voltar para a plataforma.

O trem que seguia para a Central do Brasil teve a viagem cancelada e diversos passageiros reclamaram sobre a falta de informações sobre o ocorrido. Segundo a SuperVia, por volta de 7h30 as estações Senador Camará, Santíssimo e Augusto Vasconcelos foram reabertas e a circulação no ramal Santa Cruz está sendo normalizada.

A @SuperVia_trens mais uma vez mostrando o seu péssimo serviço aos passageiros, absurdo deixar os passageiros sem informação durante mais de uma na estações e simplesmente suspender a circulação dos trens nas estações Augusto Vasconcelos, Santíssimo e Camara. — LC Torres (@LuisCelsoDaSil1) September 14, 2021

A empresa também destacou que é extremamente importante que as pessoas respeitem as normas de segurança e não transitem na via férrea, com o objetivo de evitar acidentes. "A linha férrea é área exclusiva para a circulação dos trens. A concessionária realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre a importância de que sejam cultivados bons hábitos e de que as regras de segurança sejam respeitadas dentro de todo o sistema ferroviário. A colaboração da população é essencial. Vale ressaltar que, depois de acionado o freio de emergência, o trem ainda pode percorrer até 300 metros e que uma frenagem brusca pode colocar os clientes e o maquinista em risco", disse em nota a concessionária.