Jovens caíram após estrutura desabar em festa clandestina Reprodução / Internet

Publicado 15/09/2021 16:15

Rio - Um estrutura desabou no último sábado (11) durante uma festa clandestina que aconteceu na Gávea, na Zona Sul do Rio. De acordo com imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver diversos jovens com roupas dentro de uma piscina. O motivo, segundo as primeiras informações, seria a quantidade de pessoas no local.

Em um vídeo, dá para notar que dezenas de adolescentes aparecem tentando sair do local, com a ajuda de outros jovens.

Procurada pelo DIA para comentar sobre a aglomeração, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que não foi notificada para comparecer no evento e que desde o início do ano, já encerrou 171 eventos e festas irregulares.

Vale lembrar que boates, danceterias e salões de dança seguem proibidos no Rio de Janeiro, assim como festas com vendas de ingresso em áreas públicas e particulares.