Museu da Imagem e do Som - Governo do Estado

Museu da Imagem e do SomGoverno do Estado

Publicado 15/09/2021 16:10

Rio - O Governo do Rio publicou, nesta quarta-feira, o edital de licitação para as obras de conclusão do Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os documentos com as propostas devem ser entregues no dia 21 de outubro, na sede da Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra).

Em julho, o governador Cláudio Castro destacou a importância da conclusão das obras do MIS. "Estamos fazendo todo o esforço para agilizar os processos, sempre fazendo tudo com todo o rigor. A retomada das obras do MIS é muito importante por tudo o que representa esse projeto. É um símbolo de novos tempos no estado", afirmou o governador.

O secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, acredita que a publicação do edital pode acelerar o início das obras. "Antecipamos o prazo de 90 dias dado pelo governador Cláudio Castro e publicamos hoje o edital de licitação do lote principal do Museu da Imagem e do Som. Ao todo, são quase R$ 25 milhões que serão investidos na execução das obras de conclusão dos revestimentos e instalações da sede do MIS. Prevemos que, uma vez iniciada a obra, ela será concluída em até um ano", anunciou Lemos.

O Museu de Imagem e do Som já recebeu R$ 79 milhões de recursos públicos e R$ 118 de recursos privados. Até o momento, 70% das obras do MIS estão concluídas. A última etapa da obra prevê as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e a prevenção contra incêndio, além dos sistemas de sonorização, iluminação. Após o fim desta fase, será iniciada a implantação da museografia.