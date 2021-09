PM e agentes de Segurança Pública realizam ato contra reformas propostas pelo Governo do Estado - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 15/09/2021 16:35 | Atualizado 15/09/2021 17:27

Rio - Um homem foi preso em flagrante ao tentar roubar uma pessoa durante a manifestação de PMs e agentes de Segurança Pública do Rio, na tarde desta quarta-feira, no Centro do Rio. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, PMs da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha perceberam a ação do criminoso que roubou o cordão de um dos participantes do ato, que se concentrava em frente ao Alerjão, na Avenida Nilo Peçanha.

Os policiais da UPP faziam apoio à manifestação quando suspeitaram do comportamento do criminoso. Ainda segundo a PM, o bandido foi levado à 5ª DP (Centro) logo após a prisão e, em seguida, a vítima compareceu ao local e confirmou a autoria. O criminoso já possui duas anotações criminais.

No momento do furto, cerca de cinco mil policiais militares e agentes de Segurança Pública do Rio participavam do ato. O grupo questiona possíveis redução de direitos que podem acontecer após reformas fiscais propostas pelo Governo do Estado.