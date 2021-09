78ª DP (Fonseca) - Google Maps

Publicado 15/09/2021 18:13

Rio - Um homem, apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade Juca Branco, em Niterói, foi preso na última terça-feira (14) por policiais do 12ºBPM (Niterói) após confronto com criminosos. Gustavo Lorenzo Gomes Gallucci, o "Gordinho", atacou militares que realizavam um patrulhamento no entorno das comunidades do Juca Branco e Boa Vista, no bairro Cubango, em Niterói.



Segundo a PM, houve confronto e, após a área ser controlada pelos policiais, a equipe realizou buscas, localizou e prendeu "Gordinho" portando uma pistola com numeração raspada, um rádio comunicador e drogas.



O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada.