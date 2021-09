Torcedores do Vasco - Agência O Dia

Torcedores do VascoAgência O Dia

Publicado 17/09/2021 09:07

Rio - A Prefeitura do Rio autorizou público para a partida entre Vasco e Cruzeiro, domingo, às 16h, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que o jogo vai servir como evento-teste, assim como o da última quarta-feira (15) entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. Na quinta-feira, o Vasco havia protocolado um pedido para a liberação. Ainda não há detalhes sobre o limite da capacidade.

Confiante na liberação, a diretoria cruzmaltina já estava se articulando nos bastidores para iniciar a venda de ingressos para o confronto com o Cruzeiro. O último jogo do Vasco com público aconteceu no dia 12 de março de 2020, com a presença de 17 mil torcedores em São Januário, na derrota por 1 a 0 para o Goiás.

"Importante que os especialistas que estão analisando o evento olhem os números. Com eles, a gente vai ter informação clara e objetiva do que, de fato, aconteceu no evento (o jogo de quarta-feira no Maracanã). A gente insistiu muito que evento-teste é muito importante. O Vasco foi liberado hoje, e vamos começar a trabalhar esses ambientes mais seguros, organizados. É muito importante que a gente comece a olhar esses eventos de outra forma", disse o secretário municipal de Saúde, durante apresentação do novo Boletim Epidemiológico.



Vascaíno, o prefeito Eduardo Paes soube da liberação de público durante a coletiva de imprensa e comemorou a notícia. Ele também elogiou a organização da diretoria do Flamengo em relação ao jogo no Maracanã, que recebeu pouco mais de 6 mil pessoas. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 0,9% dos torcedores não entraram no estádio porque estavam positivos para a covid-19; outros 0,7% de trabalhadores também não acessaram o local por estarem positivos.



"Total respeito, diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, busca permanente de atender todas as exigências, que não simples e encarecem o evento. E não tivemos do Flamengo nenhum gesto que tentasse economizar, ou burlar. Boa parte do protocolo foi proposto inclusive pelo próprio Flamengo. Se Deus quiser, vamos ter muitos jogos do Flamengo no Maracanã. Claro que estarei torcendo pelo Vasco em São Januário, mas como prefeito dos cariocas é uma alegria ver a Nação no Maracanã", disse o prefeito.