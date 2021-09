O estacionamento foi construído em uma na Área de Proteção Ambiental (APA) de Grumari. - Divulgação

Rio - Em meio à tensão do dia anterior, provocada pela guerra entre as milícias na região, a Secretaria de Meio Ambiente desfez um estacionamento irregular que funcionava em área pública, na desembocadura do Canal do Rio Morto com a Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Essa é a terceira vez no ano que o local é desfeito.

O estacionamento, construído em uma Área de Proteção Ambiental (APA) de Grumari, já havia sido alvo de uma ação da Secretaria de Meio Ambiente em 26 de janeiro e 17 de junho, quando foi destruída a entrada do local. Uma retroescavadeira da Prefeitura fez várias valetas no local para impedir o acesso de veículos. Na segunda ação da prefeitura foram colocadas barreiras de concreto. Entretanto, grupos criminosos voltaram a explorar o local ilegalmente.



"O nosso recado tem sido claro, desde o primeiro dia do governo de Eduardo Paes: não atuem na ilegalidade porque não vamos mais tolerar crimes ambientais", disse o secretário Eduardo Cavaliere.



Os invasores quebraram a mureta de separação entre a pequena servidão da Estrada do Pontal e as margens do canal. De acordo com o órgão, eles cobravam uma taxa de R$ 30 por veículo estacionado. A capacidade do estacionamento ilegal era de aproximadamente 80 veículos. A atividade não tinha alvará de funcionamento.



O local serve como área de manobra para o maquinário da Rio Águas para desobstruir o canal do Rio Morto. Dessa vez, além de destruir as barreiras, a Prefeitura vai chumbar vigas de concreto em definitivo, para impedir danos à Área de Preservação Permanente (APP). A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Conservação e da Polícia Militar Ambiental.