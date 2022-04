Esta é a sexta operação integrada realizada no bairro do Recreio, somente este ano - Divulgação/SEOP

Rio - A Prefeitura do Rio derrubou na manhã desta terça-feira três construções irregulares na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A área sofre influência do crime organizado, de acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop). As edificações são uma loja de materiais de construção e dois prédios comerciais, com cinco e duas lojas, respectivamente, todas em área pública, sem autorização.



A operação é comandada pela Seop, que conta com o apoio da Secretaria de Conservação, Guarda Municipal, Comlurb, Iguá, Light, Rio Luz e Polícia Militar.

Uma das construções estava coberta com tapumes para esconder o andamento da obra ilegal. Cerca de 180 toneladas de resíduos foram recolhidos pela Comlurb. Três pontos de furtos de água foram removidos. As demolições são feitas por equipes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE) e da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) da Secretaria de Conservação.

“Esta é mais uma operação da Prefeitura para combater construções irregulares no Rio de Janeiro. Aqui, às margens da Avenida das Américas, uma construção ilegal ocupava dois mil metros de área pública onde detectamos um investimento aproximado de seis milhões de reais. A SEOP vai seguir fiscalizando e combatendo o uso ilegal de áreas públicas para devolver esses espaços ao cidadão carioca”, afirmou o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



A ação faz parte das medidas adotadas e intensificadas pela Seop desde o início de 2021 para demolir construções ilegais na cidade. Esta é a sexta operação integrada realizada no bairro do Recreio, somente este ano, com foco na derrubada de imóveis, construções e prédios, tanto residenciais quanto comerciais erguidos ilegalmente em áreas públicas e sem autorização.