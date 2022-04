Argentinos são presos usando dólares falsos na praia de Copacabana - Divulgação

Publicado 12/04/2022 16:45 | Atualizado 12/04/2022 16:50

Rio - Dois turistas argentinos foram presos por policiais do 19º BPM (Copacabana), nesta terça-feira, após serem flagrados usando dólares falsos na areia da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Agentes foram alertados por ambulantes que turistas estavam repassando as cédulas falsificadas pela extensão da praia.

Após buscas, alguns argentinos foram abordados com as mesmas características informadas pelos denunciantes e, depois de serem revistados, os PMs encontraram as notas adulteradas. Dois deles foram encaminhados para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

Horas antes da prisão, um grupo de argentinos, em sua maioria torcedores do clube de futebol Talleres, havia se reunido na praia de Copacabana para fazer um 'aquecimento' antes de um jogo de futebol. O clube enfrenta o Flamengo, nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela Copa da Libertadores da América.

Com faixas e camisas do clube, os mais de 50 torcedores gravaram um vídeo e publicaram nas redes sociais. Veja o vídeo:

Antes de confronto com o Flamengo, torcedores do Talleres 'invadem' Copacabana e fazem festa pic.twitter.com/F0GhXaumBq — Dryzinho (@Videos_Dryzinho) April 12, 2022

Segundo a PM, não há informação, até o momento, de que sejam torcedores de futebol visitando a cidade. A Polícia Civil ainda não respondeu.