Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, do Centro (DEAM/ Centro)Google / Reprodução

Publicado 12/04/2022 16:51

Rio - A Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro publicou, nesta terça-feira (12/04), alterações em algumas delegacias na capital e especializadas. As mudanças de diretores já foram feitas pelo substituto, Fernando Albuquerque. Agora, essa foi a primeira de delegados titulares.



O antigo secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, deixou o cargo para se candidatar a deputado federal nas próximas eleições.



Confira a lista:



Dra. Maria Aparecida Salgado Mallet -Delegado Titular da 6ª DP – Cidade Nova

Dr. Bruno Cleuder de Melo -Delegado Titular da 7ª DP – Santa Teresa

Dr. Rafael Barcia Sarnelli Lopes -Delegado Titular da 9ª DP - Catete

Dra. Daniela Campos Rodriguez Terra - Delegado Titular da 14ª DP - Leblon

Dra. Bianca Rodrigues Xavier Lima de Vasconcelos - Delegado Titular da 15ª DP - Gávea

Dr. Adriano Marcelo Firmo França - Delegado Titular da 18ª DP – Praça da Bandeira

Dr. Mauricio Mendonça de Carvalho -Delegado Titular da 22ª DP - Penha.

Dr. Renato dos Santos Mariano - Delegado Titular da 24ª DP - Piedade.

Dr. Alesandro Petralanda Santos - Delegado Titular da 25ª DP – Engenho Novo.

Dr. Flavio da Rosa Loureiro - Delegado Titular da 30ª DP – Marechal Hermes

Dr. Vinicius Ferreira Domingos - Delegado Titular da 31ª DP – Ricardo de Albuquerque

Dr. Angelo José Lages Machado - Delegado Titular da 32ª DP – Taquara

Dr. Fabio Luiz da Silva Souza -Delegado Titular da 36ª DP – Santa Cruz

Dr. Mauro Cesar da Silva Junior -Delegado Titular da 38ª DP - Brás de Pina

Dr. Marcio Petra de Mello -Delegado Titular da 40ª DP – Honório Gurgel

Dr. Rodolfo Waldeck Penco Monteiro -Delegado Titular da 41ª DP - Tanque

Dr. Gustavo de Mello Castro - Delegado Titular da 48ª DP - Seropédica

Dr. Paulo Roberto Lima de Freitas - Delegado Titular da 55ª DP - Queimados

Dr. Evaristo Pontes Magalhães -Delegado Titular da 60ª DP – Campos Elíseos

Dr. Bruno Enrique de Abreu Menezes -Delegado Titular da 64ª DP – Vilar dos Teles

Dr. Tiago Venturini Antunes -Delegado Titular da 66ª DP - Piabetá

Dra. Juliana Montes -Delegado Titular da 70ª DP-Tanguá.

Dr. Edezio de Castro Ramos Junior -Delegado Titular da 72ª DP-São Gonçalo

Dra. Camila Meirelles Pegorim -Delegado Titular da 73ª DP-Neves

Dr. Fábio Oliveira Barucke -Delegado Titular da 76ª DP - Niterói

Dr. Mario Luiz da Silva - Delegado Titular da 79ª DP-Jurujuba

Dr. Carlos Cesar Santos -Delegado Titular da 81ª DP-Itaipu

Dr. Claudio Nascimento de Souza -Delegado Titular da 91ª DP-Valença

Dr. Luiz Jorge Rodrigues da Silva -Delegado Titular da 93ª DP-Volta Redonda

Dr. Marcelo dos Santos Haddad -Delegado Titular da 94ª DP-Piraí

Dr. Rodrigo Bichara Moreira - Delegado Titular da 119ª DP-Rio Bonito

Dr. Andre Prates Fraga -Delegado Titular da 122ª DP-Conceição de Macabu

Dr. Sergio Elias Santana Júnior - Delegado Titular da 127ª DP-Armação de Búzios

Dr. Marcelo Machado Portugal Saisse-Delegado Titular da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - DAIRJ

Dr. Marcello Braga Maia -Delegado Titular da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima - DCAV

Dr. Luiz Lima Ramos Filho -Delegado Titular da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual – DC-POLINTER

Dra. Isabelle Conti de Almeida - Delegado Titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Belford Roxo - DEAM-Belford Roxo

Dra. Marcia Noeli Barreto -Delegado Titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher-Centro – DEAM - Centro

Dra. Viviane da Costa Ferreira Pinto -Delegado Titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá - DEAM-JPA

Dra. Giselle do Espírito Santo -Delegado Titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu - DEAM-Nova Iguaçu,

Dra. Cristiane Carvalho de Almeida -Delegado Titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher-Oeste - DEAM-Oeste

Dra. Carina da Silva Bastos -Delegado Titular da Delegacia do Consumidor - DECON

Dra. Débora Ferreira Rodrigues -Delegado Titular da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância - DECRADI

Dr. Uriel Alcântara Machado Nunes -Delegado Titular da Delegacia Fazendária - DELFAZ

Dr. Leonardo Luis Macharet -Delegado Titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA,

Dr. Bruno Ciniello Araujo -Delegado Titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói – DPCA-Niterói.

Dr. Wellington Pereira Vieira -Delegado Titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - DPMA

Dr. Luiz Henrique Marques Pereira -Delegado Titular da Delegacia de Roubos e Furtos - DRF

Dr. Allan Duarte Lacerda -Delegado Titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas - DRFC

Dr. Roberto Ramos da Silva Santos -120ª DP – Silva Jardim