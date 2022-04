Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São João de Meriti (DEAM/SJM) - Divulgação

Publicado 12/04/2022 17:24 | Atualizado 12/04/2022 17:29

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), um homem identificado como Felipe de Oliveira Freitas, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ele invadiu uma festa, na segunda-feira (11), para agredir sua ex-companheira. Ao encontrá-la, ele a atacou com socos e chutes, deixando a vítima desmaiada no chão. O homem fugiu do local, mas foi encontrado com uma faca esperando a moça perto da casa dela.

A equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) cumpriu o mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (12) e o caso foi registrado na especializada. Os agentes coletaram informações e solicitaram à Justiça um mandado de prisão, que foi decretado. Momentos depois, Felipe foi localizado e preso. Ele vai responder por tentativa de feminicídio.