Hildegard AngelDivulgação

Publicado 19/04/2022 08:00

Em depoimento inédito para o livro "Conte comigo: Flamengo e democracia", do professor e pesquisador Helcio Herbert Neto, a família de Stuart Angel relata a perseguição à memória do atleta morto durante a ditadura militar: o remador campeão pelo Flamengo teve suas homenagens retiradas pela atual diretoria. "Eu sou do tempo em que eram os políticos que bajulavam o Flamengo, não o contrário", dispara a jornalista Hildegard Angel, irmã do ativista. Ela é uma das dez participantes do livro, que está em pré-venda.