Programa Asfalto Liso na Avenida BrasilPrefeitura do Rio/ Marcelo Piu

Publicado 17/04/2022 07:00

Cria da Zona Oeste, o vereador William Siri (PSOL) ficou mais agitado do que se estivesse numa lata quando viu que a licitação para o asfalto na AP 5 era diferente do material adquirido para o Centro e Zona Sul. Na sua área, o edital previa que 41% do volume seria do tipo polímero — mais durável — enquanto esse percentual ficou em 73% na região de IPTU mais alto. A Secretaria de Conservação diz que diferença é porque AP1 e AP2 têm mais corredores exclusivos de ônibus, portanto, estão mais sujeitas a defeitos.